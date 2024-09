Stadio senza velodromo il Comune riapre il bando sull’Ossola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) In occasione delpubblicato dalper la riqualificazione delloFranco Ossola la Soprintendenza aveva suggerito ad aprile all’amministrazione di prevedere anche la realizzazione di unpermanente, in ragione delle considerazioni svolte in merito alla tutela e valorizzazione delLuigi Ganna. All’apertura delle buste era emersa una manifestazione di interesse, oltre al progetto già presentato dal Città di Varese. Ma ora l’amministrazione ha ricevuto una nuova comunicazione della Soprintendenza, secondo cui loe ilnon rivestono interesse culturale. Non essendoci più nessun vincolo sulla struttura ilha quindi ripubblicato l’avviso di manifestazione di interesse, così da favorire la massima trasparenza per i potenziali proponenti.