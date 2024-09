Pallacanestro Reggiana | la situazione in infermeria Cheatham dovrà saltare Jesolo Non preoccupa la caviglia di Chillo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nella prima uscita stagionale è arrivata una sconfitta, sorprendente, contro una squadra di A2 come la Fortitudo che aveva diverse assenze (Aradori e Panni). Un tema che ha toccato da vicino anche lache per l’occasione non ha potuto schierare né il ‘quattro’ titolare () né la sua riserva (). Un doppio forfait che ha costretto coach Priftis ad alternare in quel ruolo prima Grant e poi Gombauld, con discreti risultati, ma anche con l’evidente ‘svantaggio’ di non poter aprire il campo con il tiro da tre con la stessa continuità che invece avrebbero garantito le due ‘stretch forwards’. Ma quando torneranno a disposizione queste due importanti armi tattiche? Matteoè rimasto ai box precauzionalmente per un problema allasinistra che non sembrare più di tanto.