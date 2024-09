Lezioni italiane Portaerei giapponesi sul modello del Cavour

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 6 settembre 2024) La visita di navein Giappone non è stata solo un esercizio di naval diplomacy, almeno per le Forze marittime di autodifesa nipponiche (Jmsdf). Le esercitazioni congiunte tra il Carrier strike group italiano (che conta, oltre all’ammiraglia, anche la fregata Alpino) e le Jmsdf si sono incentrate sulla conduzione di operazioni expeditionary, aeree e anti-sottomarino (Asw), oltre che sull’incremento dell’interoperabilità, come peraltro testimoniato dalla presenza di assetti navali statunitensi, tedeschi e francesi. Tuttavia, l’interazione con laitaliana era, con tutta probabilità, quella che più interessava ai militari nipponici.