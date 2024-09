La Milano Fashion Week cresce con una giornata di moda in più In vetrina le collezioni estate ‘25

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – I fatturati nellasi contraggono e il 2024 non è partito bene tanto che ci si augura di chiudere l’anno con perdite contenute a meno 4%. Ma la situazione recessiva, che riguarda soprattutto il mercato interno e non l’export, non scoraggia laitaliana che si presenta dal 17 al 23 settembre alla ribalta delle passerelle per ladell’2025. Con 173 appuntamenti tea 57 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni e 6 presentazioni su appuntamento e ben 33 eventi.