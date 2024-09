Infiltrazioni in farmacia Ma i lavori nel palazzo non sono ancora partiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) I secchi e il mocio per provare a contenere l’acqua che filtra dal soffitto e dai muri a causa della pioggia incessante di ieri. I dottori e le dottoresse delladi via Boifava, quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città,costretti a un doppio lavoro per proteggere il locale e le aree doveconservate le medicine. Una situazione che si trascina da mesi, un degrado collegato alla nonrealizzata ristrutturazione deldi 12 piani di proprietà di Aler, un immobile che sorge proprio sopra la, al civico 29 di via Boifava.