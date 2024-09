Guardate che ha fatto lei Stefano De Martino ad Affari tuoi e Belen per la prima volta si fa sentire

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024)Deè il nuovo conduttore di. A inizio settembre hail suo debutto nello studio dove per anni hada padrone Amadeus e certamente questa nuova esperienza televisiva rappresenta una grossa responsabilità ma anche un'importante tappa nella sua carriera, che negli ultimi anni ha visto una crescita costante. Va detto che il presentatore napoletano conosciuto per laad Amici di Maria De Filippi è entrato in punta di piedi nello studio di. È ben consapevole chedi lui c'era stato Amadeus, amatissimo conduttore ora sul Nove. E anche se il nome dell'ex re die del Festival di Sanremo continua a essere presente su X durante le puntate, lo stile di conduzione di Desembra essere apprezzato dal pubblico, lo dicono anche i dati di ascolto.