Giugliano | Sono insicura anche se non sembra La mia crescita è stata più mentale che fisica

(Di venerdì 6 settembre 2024) Manuelaè la prima calciatrice italiana di sempre ad essere candidata al Pallone d’Oro. Di Castelfranco Veneto, la sua famiglia è però napoletana;il padre giocava, in Serie D con l’Afragolese. La 27enne centrocampista della Roma e della Nazionale italiana era giàinserita dal Guardian nella top 100 delle calciatrici del 2023 e ora si è tolta un’ulteriore soddisfazione, eguagliando un primato che al calcio femminile italiano mancava. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Manuela: «La miapiùche» Come si sta a meno di 24 ore da una notizia così? «Da favola, sto vivendo una favola.molto emozionata e in realtà ancora non riesco a capire quello che sta succedendo, sinceramente non me lo sarei mai aspettato.