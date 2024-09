Uomini e donne fan delusi da Maria | il motivo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 5 settembre 2024) News Tv. Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di ““, dating show condotto daDe Filippi che si appresta a tornare in onda su Canale 5. I fan del programma, però, sonodalla padrona di casa. La sua scelta è apparsa abbastanza discutibile. (Continua) Leggi anche: “”, non è Ida Platano la quarta tronista: l’indiscrezione Leggi anche: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, arriva la bella notizia sulla coppia di “” Tutto su “” “” è un programma televisivo di genere talk show e dating show, ideato e condotto daDe Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato come versione “adulta” del precedente talk show “Amici”, sempre condotto daDe Filippi.