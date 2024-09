Gli italiani a Liverpool prima di Chiesa

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con l'arrivo di Federicosale a sette il numero deglinella storia del(contando anche Paletta, diventato però cittadino italiano anni dopo il suo passaggio in Inghilterra): solo Chelsea e West Ham vantano piùcon almeno una presenza in Premier League. Resta però difficile ricordare imprese significative sotto la Kop dei nostri connazionali, anzi: il tratto distintivo dei calciatori partiti dalla penisola alla volta del Merseyside è forse quello di avere deluso aspettative che, il più delle volte, nemmeno esistevano. Daniele Padelli (2007) Il pomeriggio del 13 maggio 2007, ad Anfield, è un momento di festa e insieme di attesa: è l'ultima partita casalinga dell'anno, e quindi l'occasione per il pubblico di salutare il presidente uscente David Moores, in carica dal 1991, e di tributare una standing ovation all'idolo di casa Robbie Fowler.