Corti in Cortile il Cinema in breve | i dettagli della XVI edizione

(Di giovedì 5 settembre 2024)inle, ilin: iXVISi inaugura l’11 settembre la XVIdel Festival internazionale del cortometraggioinle, ilin. In programma, oltre ai 21 cortometraggi in concorso, numerosi panel e tavole rotonde, talk, masterclass e, visto il successo dello scorso anno, il Film Market, il primo networking per gli operatori dell’industria deldel Sud Italia. Attesissimo appuntamento di fine estate,inle, ilininaugura la sua sedicesimal’11 settembre, come di consueto presso il PalazzoCultura di Catania (Palazzo Platamone).