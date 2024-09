Un mese dedicato allo sport | Orgogliosi di questo calendario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La rassegna “Swim and run” domenica, il ritorno della Festa delloin due giornate il 14 e 15, il gran finale il 29 con la tradizionale podistica Marcia delle Pecore, con Aido come partner e quattro categorie. In seno alla festa un grande open day, vetrina per decine e decine di associazioniive. Per conoscere, provare, sperimentare, divertirsi tutti insieme. Pronto ildi Melzo Settembre, tanti eventi, un solo protagonista: lo, appunto. In una Melzo che, da ultimo sondaggio dell’amministrazione comunale, risulta "ivamente" attrattiva: sono oltre 3mila gli iscritti alle società del Borgo Trivulzio e di questi 1200 sono residenti in altri Comuni della zona. "Un quadro lusinghiero - così l’assessoreDiana Marangoni -. Siamodi. Che valorizzerà le nostre tante realtà".