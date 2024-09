Rivoluzione parcheggi a Pesaro il sindaco | Voglio almeno tre multipiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Unin cinque aree della città tra cui viale Trieste, San Decenzio, in zona stazione ferroviaria, in prossimità della caserma Del Monte e in via dell’Acquedotto: aumentaree aree di sosta in città è il nuovo orizzonte delAndrea Biancani. L’ha detto nel presentare, a Rocca Costanza, i suoi primi 80 giorni di consiliatura. “Vorremmo implementare, in città, la possibilità dio – ha detto Biancani –. Con l’assessore Sara Mengucci e tutta la giunta stiamo studiando la realizzazione di vere e proprie struttureda collocare in aree strategiche: diin struttura ne vorremmo faretre. In vista di questi investimenti pensiamo di dover rivedere la politica della sosta nel suo insieme: rivedremo quindi l’impiego delle navette, ottimizzeremo il numero di stalli lungo le strade e le tariffe”.