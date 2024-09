Quattro leggende del calcio inglese in provincia di Latina per volare con il Flyng in the Sky

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il volo dell’angelo a Rocca Massima Domani Rocca Massima sarà il palcoscenico di un evento unico:del, Roy Keane, Gary Neville, Jamie Carragher e Ian Wright, si cimenteranno nel celebre Flying in the Sky, la zipline più lunga d’Europa. Questo fiore all’occhiello del piccolo borgo lepino continua ad attrarre ospiti illustri, l’ultimo in ordine di tempo è stata l’attrice Angelina Jolie. La zipline, lunga 2.213 metri, permette ai partecipanti di planare sulla splendida vallata di Rocca Massima, offrendo un’esperienza adrenalinica indimenticabile. I campioni protagonisti dell’evento Roy Keane, ex centrocampista irlandese e storico capitano del Manchester United, è famoso per la sua leadership in campo e il suo carattere deciso. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è diventato un commentatore televisivo di successo.