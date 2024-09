Perché Carmen Consoli è soprannominata la Cantantessa?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La parolada sempre è il soprannome di, la cantautrice catanese che oggi, 4 settembre, compie 50 anni. Ed è un termine così specifico da poter essere associato solo a lei. Il nickname ha una storia molto divertente. Il merito va dato a un ingegnere del suono sudafricano, Allan Goldberg., con la collaborazione di un amico, provò a spiegargli l’uso del suffisso “essa”, per identificare una professione al femminile. Gli fecero un esempio per farglielo capire meglio. Usarono, impropriamente, un cane e gli dissero che in italiano, al femminile, si sarebbe chiamato canessa. Così Goldberg sentendo decise che cantante dovesse diventare, più adatto alla personalità magnetica di