Ju Jitsu Verso i mondiali di Creta Il raduno del Team Italia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Domenica scorsa gli atleti delConi provenienti dalla Shinsen Academy si sono riuniti per una giornata di intensa preparazione in vista dei Campionati del Mondo 2024, che si terranno a Heraklion,, tra ottobre e novembre. Guidati dal pluricampione del mondo e direttore tecnico di Shinsen Academy, Michele Vallieri, hanno affrontato due sessioni di allenamento focalizzate sul Duo System e sul Duo Show, perfezionando tecniche e strategie. A questo allenamento, approvato dalla federazione, è intervenuto in rappresentanza della federazione il responsabile tecnico del settore agonistico centro nord FIJLKAM Stefano Bortolazzi, che ha sottolineato, tra le altre cose, l’importanza di un Juunito e del lavoro che si sta facendo in questo senso.