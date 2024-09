Inzaghi mancata nomination al pallone d’oro non cambia la realtà La certezza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Simonenon rientra tra i sei allenatori candidati aldestinato al miglior tecnico stagionale. Il tecnico dell’Inter non necessita di tale riconoscimento per essere considerato tra i migliori in circolazione. NON INCLUSO – Simonenon figura nella lista dei sei tecnici candidati alla prima edizione deldedicato al miglior allenatore della stagione. I colleghi dell’allenatore dell’Inter, inseriti in tale lista, sono i seguenti: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Luis De la Fuente, Pep Guardiola, Lionel Scaloni e Giampiero Gasperini. Il fatto che il tecnico piacentino non compaia in questo roster non inficia minimamente lo status che, grazie al rendimento e ai risultati conseguiti dalla sua squadra, è riuscito ad acquisire nelle ultime stagioni.