Il grande giorno di Farroni A Parigi per stupire ancora

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Oggi è ilper il fabrianese Giorgio(classe 1976) che inizierà la sua avventura ai Giochi Paralimpici con la prima gara a cronometro. Per lui è la sesta partecipazione nella sua longeva, lunghissima e strepitosa carriera. Dopo Sidney 2000, Pechino 2008 (dove conquistò una medaglia di bronzo nella gara su strada), Londra 2012 (medaglia d’argento su strada), Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021 (argento a cronometro), ora per Giorgio è la volta di2024. Giorgio gareggerà nella gara a cronometro di oggi mercoledì 4 settembre (in tarda mattinata) e sabato 7 settembre nella gara in linea (ore 12.45). Le gare saranno trasmesse sui canali Rai (Rai2 o Raisport).