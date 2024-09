Dove vedere in tv la Diamond League a Zurigo | programma orari streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tutto pronto aper il Weltklasse 2024, valevole come quattordicesima e ultima tappa della regular season di. Al termine della kermesse elvetica, in base alla classifica generale delle varie specialità , verrà definito l’elenco degli atleti qualificati per la finale del massimo circuito internazionale itinerante, ina Bruxelles il 13-14 settembre. Si comincia oggi pomeriggio con il salto con l’asta femminile nell’evento cittadino organizzato alla stazione centrale, mentre domani tutte le altre gare si svolgeranno allo stadio Letzigrund.