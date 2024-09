Terno identificati i due minorenni minacciati da Sangare prima dell’omicidio di Sharon

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024)d’Isola. I carabinieri di Bergamo hanno identificato nelle scorse ore i dueda Moussad’Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi,che lo stesso prendesse poi di miraVerzeni, accoltellandola a morte. Secondo quanto già ricostruito in fase di indagine e poi confermato dallo stesso reo confesso, anche i due giovani sarebbero stati avvicinati per caso: il 30enne li avrebbe avvicinati, mostrando loro le lame, ma poi avrebbe desistito per virare su un “bersaglio più vulnerabile”, come ha scritto il gip nella sua ordinanza. Bersaglio che poco dopo ha individuato in, che passeggiava da sola lungo via Castegnate, con le cuffiette nelle orecchie e con gli occhi rivolti verso il cielo a guardare le stelle. I due minori hanno entrambi 15 anni, sono di Chignolo d’Isola e sono italiani.