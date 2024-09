Tennis | Sara Errani l’oro olimpico e la pace ritrovata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Un sogno realizzato in uno dei palcoscenici leggendari dello sport internazionale. Un oroè per sempre ee Jasmine Paolini hanno scritto la storia delitaliano in quel di Parigi arrampicandosi sul gradino più alto del podio nella categoria di doppio. Un successo che ha ridato enormi motivazioni all’espertata che si è trovata alla grande con una compagna di squadra forse inattesa. Il feeling è grande e il periodo buio finalmente sembra essere passato. Una storia a lieto fine che ha regalato al nostro movimento sportivo altra gloria alle Olimpiadi. Le parole diche tende una mano anche a Sinner: “Non ho dubbi su Jannik” (Credit foto – Federazione Italiana)“È cambiato qualcosa dentro di me. Era il sogno della mia vita salire sul podio di un’Olimpiade: ho sempre detto, forse da folle, che preferivo una medaglia a uno Slam.