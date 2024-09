Temporale causa problemi a Pomeriggio 5 e Mattino 5 | spavento in diretta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 3 settembre 2024) L’estate sta finendo e con il ritorno dei programmi televisivi è tornato anche il maltempo. Unpiuttosto rumoroso ha disturbato5 News e5. Federica Panicucci lunedì ha trattato un bruttissimo caso di cronaca e si è collegata con l’inviata Alessandra Rolla, che munita di microfono e ombrello ha cercato di riportare alcune testimonianze raccolte sul posto. La giornalista però è stata interrotta da un forte tuono, si è spaventata ed ha fatto un bel salto: “Scusate, sì, questi sono proprio i primi temporali di fine estate“. Federica Panicucci ha preso la parola ed ha spiegato: “Ecco, abbiamo sentito un tuono, il tempo non è dei migliori. Lo dico ai telespettatori visto che è stato un rumore forte. Esatto, scusami per l’interruzione ma il rumore si è sentito bene e volevo solo chiarire a chi ci sta seguendo in questo momento“.