Riforma della distribuzione dei carburanti verso il Cdm

(Di martedì 3 settembre 2024) Un disegno di legge per ladie ristrutturazionerete verrà esaminato dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri previsto per domani alle 17.30. Il provvedimento, a quanto si apprende, è all'ordine del giornoriunione tecnica preparatoria convocata per domani mattina alle 10.30 a Palazzo Chigi. In questo ordine del giorno non c'è ladelle concessioni balneari, che potrebbe comunque approdare in Cdm domani. In esame ci sono, fra l'altro, quattro decreti legislativi. Uno di questi è per l'adeguamentonormativa nazionale al regolamento Ue sui controlli del denaro contante in entrata e in uscita dall'Unione europea. Un altro integra e corregge il Codicecrisi d'impresa e dell'insolvenza.