Palazzo a fuoco restano i disagi Famiglie senza un alloggio | Stiamo allestendo nuovi spazi

(Di martedì 3 settembre 2024) I due nuclei familiari accolti all’interno della scuola elementare di via Pascoli potranno restarvi indicativamente sino alla fine della settimana. Il Comune, nel frattempo, staun’altra sistemazione provvisoria in un immobile di proprietà comunale che verrà proposta a tutte e sei leche risiedevano nella palazzina di via Berlinguer danneggiata dalle fiamme lo scorso giovedì. L’incendio ha richiesto ai vigili delun impegno di quattro ore per domare le fiamme e, stando a quanto si legge in un’ordinanza, ilha interessato "la parte esterna del balcone del terzo piano, del tetto sovrastante e il cavedio di aerazione posto in parete attiguo allo stesso terrazzo".