NM Live – Il Napoli ha fatto investimenti importanti e può essere una diretta concorrente dell’Inter per lo Scudetto

(Di martedì 3 settembre 2024) NM– Zaccaria, Fontana, Varriale, Mora, Carmine Esposito e Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Zaccaria: “Auguro a Osimhen le migliori fortune, con Lukaku ne vedremo delle belle, curioso di vedere McTominay e Gilmour”– MARIO ZACCARIA: “Osimhen al Galatasaray? Non me lo sarei immaginato, ma gli auguro le migliori fortune e una prosecuzione di carriera o in Premier o in Ligue 1. Conte aveva escluso tutte le possibilità di reintegro.