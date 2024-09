Controlli alla circolazione stradale e alla movida | alcool e droga nel mirino dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni, in conformità con le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, ihanno intensificato le attività di pattugliamento sia in città che nelle aree circostanti. Questa decisione segue una recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale è stata richiamata la necessità di rafforzare i dispositivi di controllo, anche in considerazione dei gravi incidenti stradali verificatisi recentemente in Irpinia.