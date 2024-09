Chicagosparatoria in metro | 4 vittime

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 3 settembre 2024) 4.06 Quattro persone sono state uccise in una sparatoria su un vagone dellapolitana di Chicago. Una delleè morta appena giunta in ospedale, le altre tre erano a terra senza vita sulla scena della sparatoria Secondo le autorità,la sparatoria sembra essere un fatto isolato e non ci sarebbero quindi minacce o pericoli per la comunità. Per gli investigatori l'assassino era da solo e sembra non conoscesse nessuna delle, tutte persone che viaggiavano sul treno.