Burrasca di fine estate quando arriva e quanto dura Attese pioggia e grandine

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 –ladi? E davvero è finito il caldo africano con il suo seguito di notti tropicali? Lo abbiamo chiesto a Manuel Mazzoleni di 3BMeteo. Ecco le sue spiegazioni.ladi? "Ladisi avvicina già domani mercoledì 4 settembre – chiarisce il meteorologo -. Le prime avvisaglie si avranno a partire dal tardo pomeriggio-prime ore serali, sulle Alpi occidentali e anche in Val Padana. Giovedì il maltempo si estende in maniera decisa su tutto il Centro-Nord, con temporali di forte intensità, locali grandinate e colpi di vento”. Una coda di questi fenomeni “riuscirà a raggiungere anche il basso versante tirrenico, tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Toscana, Umbria e alto Lazio saranno tra le zone più papabili per la