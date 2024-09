Serie B nazionale debutto per la General Contractor Jesi cade nell’amichevole degli ex Vince Loreto ora lunga serie di test

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Quale miglior avversario delper il ‘battesimo’ della2024/25? Sabato 31 agosto la rinnovatissima truppa di coach Ghizzinardi ha indossato la divisa da gioco per la prima amichevole stagionale in casa della squadra guidata dagli ex Matteo Battisti e Federico Ligi, il primo playmaker in campo, il secondo, seduto sul cubo dei cambi, in veste di direttore sportivo (qualcuno ricorda la comparsata in maglia Aurora, ai tempi dellaA per Matteo Santucci?). Le scarne (e ci mancherebbe) cronache dal pesarese riferiscono di una gara equilibrata tra, candidata a una stagione di vertice in B interregionale (quarta categoria nella scala dei valori), la, tra le papabili outsider al piano di sopra.