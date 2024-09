Sei tornato dalle vacanze e ti senti strano? Attenzione ai sintomi | il parere di uno psicologo

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 settembre 2024) Seie tiai: ildi unoDisfarsi della malinconia post-vacanza potrebbe rivelarsi più complicato di un puzzle da mille pezzi. Ma niente paura, ci sono modi per rendere il ritorno alla normalità meno traumatico! Il periodo che segue lea volte ci pugnala alle spalle con quella sensazione di malcontento e di straniamento quando è ora di rivestire i panni del lavoratore modello. Questo fenomeno, noto come "sindrome post-vacanziale", può davvero darci filo da torcere, intaccando non poco la nostra serenità. Uno che di queste cose se ne intende è Manuel López Espino,con una certa fama su TikTok, che ci spiega come affrontare il momento del ritorno alle vecchie abitudini.