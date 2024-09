Mertens ritrova Osimhen | il ricordo del ‘momento speciale’

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Driesgiocherà nuovamente con Victor: il trasferimento del nigeriano al Galatasaray è in via di definizione. Nessuno a Napoli dimenticherà Ciro. Saranno stati i lunghi nove anni trascorsi insieme; sarà che è il miglior cannoniere della storia del club; sarà che ha scelto insieme alla compagna di chiamare suo figlio Ciro, nome tipico napoletano. E sarà anche perché ha deciso di mantenere la sua villa a Posillipo, motivo per cui di tanto in tanto trascorre il suo tempo per le vie della città.hanno giocato un paio di stagioni assieme. Quando Victor si trasferì dalla Francia in Italia, il campione belga aveva appena vinto la Coppa Italia e aveva appena rinnovato il contratto con gli azzurri, dopo alcuni mesi difficili, con la tentazione Inter che si faceva sempre più pericolosa. Vederli giocare insieme era complesso.