Lautaro Martinez | Argentina? Ogni chiamata è speciale sto bene!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha risposto positivamente alladella sua, tanto da raggiungere i suoi compagni. Il Toro ha parlato delle sue condizioni. Le sue parole riprese da Olé.è volato inper rispondere alla convocazione della sua nazionale. La Seleccion, campione del Mondo e della Copa America, giocherà contro Cile e Colombia nelle gare di qualificazione per il Mondiale del 2026. Il capitano dell’Inter raggiunto in aeroporto: «Sono molto felice, contento e divertito come sempre., sempre bello giocare per l’e rispondere alle convocazioni. Facciamo del nostro meglio. Io mi sentoe in forma». L’giocherà contro la Roja venerdì 6 settembre, mentre martedì 10 se la vedrà contro i Cafeteros. Il Toro, in questo inizio di campionato, non ha ancora segnato neanche un gol.