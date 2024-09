Concerto di Musica Rinascimentale e Barocca all' Estate Vecchianese 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Vecchiano (Pisa), 2 settembre- Martedì 3 settembre alle 21.30, la Chiesa di San Ranieri e San Vincenzo a Migliarino sarà teatro di un evento imperdibile nel contesto dell'. Il"Antiqui Flores", curato dall'organaro Nicola Puccini in collaborazione con la Parrocchia e le Suore Missionarie Francescane, promette di trasportare il pubblico in un affascinante viaggiole attraverso i secoli. L'ingresso all'evento è libero, offrendo così un'opportunità unica di assistere a un'esibizione di altissimo livello. Il duo protagonista della serata sarà composto da Matilde Leonardi, soprano, e Dario Landi, liutista. Specializzati nell'esecuzione del repertorioe barocco, i due musicisti si distinguono per la fedeltà filologica e l'uso di strumenti storici, che rendono le loro interpretazioni particolarmente autentiche e suggestive.