Blitz antidroga nei boschi di Itieli Smantellate le tende dei bivacchi

(Di lunedì 2 settembre 2024)dei carabinieri nell’areava di, una delle tante del territorio provinciale utilizzata come base di spaccio dai pusher. I militari di Amelia e i colleghi del nucleo forestale di Narni hanno eseguito, nella mattinata di venerdì, un servizio di controllo straordinario del territorio per contrastare il fenomeno della detenzione e dello spaccio delle sostanze stupefacenti nella località diche, nonostante sia distante dai centri abitati, e’ stata segnalata come luogo di spaccio dai residenti. Un fenomeno, quello di stazionare neiper dare maggiore coprtura alle attività di spaccio di droga, che purtroppo riguarda da tempoi diverse zone del ternano, Cesi e Piediluco su tutte, e che persiste nonostante le diverse operazioni di contrasto condotte dalle forze dell’ordine.