Papà hai visto il coltello insanguinato sotto la macchina? | Paderno Dugnano la testimonianza agghiacciante

(Di domenica 1 settembre 2024) ", non haiilla?". L'ha chiesto stamattina intorno alle 5 il figlio di un residente vicino alla casa di, dove padre, madre e figlio sono stati accoltellati, indicando quella che sarebbe stata l'arma utilizzata da chi ha commesso il triplice omicidio. A raccontarlo ai cronisti è stato il genitore del ragazzo. Nel parco giochi davanti alla casa si sono radunate alcune persone che vivono qui. "Speriamo che sia stato il figlio per difendere la madre, è l'ipotesi migliore nella tragedia", dice una donna. In caserma èinterrogatorio il figlio 17enne della coppia che ha chiamato il 112 e che si sarebbe assunto parte della responsabilità. L'indagine è coordinata dalla Procura dei minori di Monza. Le vittime - F. C., 51 anni, imprenditore, sua moglie D. A., 49 anni, e il loro figlio dodicenne - sono state accoltellate.