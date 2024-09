MotoGp Aragon trionfo di Marc Marquez Bagnaia abbattuto dal fratello Alex – Come cambia la classifica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024)ha vinto il Gran Premio didi. Il pilota spagnolo della Ducati del team Gresini ha chiuso davanti a Jorge Martin su Ducati Pramac. Terzo posto, a completare una tripletta tutta spagnola e il podio della sprint race, Pedro Acosta. Fuori Pecco: il campione del mondo della Ducati è rimasto coinvolto in un brutto incidente mentre stava superandoe conquistando il terzo posto.torna a vincere un Gp dopo 1043 giorni e cala il bis dopo la Sprint di ieri. Lo spagnolo si impone nel Gp discattando subito in testa e mantenendo senza grossi problemi il suo ritmo che non è stato tenuto dai suoi diretti avversari. Secondo posto per l’altro iberico Jorge Martin che consolida la prima posizione nellamondialedopo una gara tranquilla e fuori dai guai.