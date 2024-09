Meret super i quotidiani lo incoronano come un eroe | Causa il rigore che sblocca la partita ma compie un miracolo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024) Il portiere Alexconquista i cuori dei tifosi e della stampa grazie a una prestazione decisiva che salva il Napoli in extremis. La serata di Alex, portiere del Napoli, è stata un vero e proprio show di abilità e determinazione. Nella vittoria sofferta contro il Parma, il numero uno azzurro ha brillato in modo particolare,ndo un intervento straordinario nei minuti di recupero che ha sigillato i tre punti per la squadra di Antonio Conte. Un gesto atletico che non è passato inosservato agli occhi dei principalisportivi italiani, che lo hanno premiato con voti molto alti e recensioni entusiastiche. Le Pagelle deiLa Gazzetta dello Sport ha assegnato aun voto di 6,5, riconoscendo un’uscita poco felice su Bonny che ha portato altrasformato dal Parma, ma lodando la paratasa che ha negato il pareggio agli emiliani.