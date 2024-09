Investe un ciclista di 70 anni e scappa | caccia al pirata della strada in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 1 settembre 2024) Incidente sullale per, Automobilista in Fuga Undi circa 70è stato investito nel pomeriggio di venerdì sullale per, nella frazione di Cerciabella, nel territorio di Cisterna di. Dopo l’incidente, l’automobilista si è dato alla fuga, lasciando ilgravemente ferito. Intervento dei Soccorsi e Avvio delle Indagini I residentizona hanno rapidamente allertato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente. Ilè stato trasferito all’ospedale Icot, dove i medici hanno riscontrato diverse fratture. Gli agentiPolizia Locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono in corso le indagini per identificare il conducente dell’auto, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.