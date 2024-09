F1 GP Italia | scatta la squalifica per Magnussen salterà il round di Baku

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Kevinsta per diventare il primo pilota ad essereto per una gara sulla base del regolamento introdotto nel 2014. Il pilota Haas, in attesa dei ricorsi, ha terminato i punti sulla superlicenza, dopo essere stato penalizzato di dieci secondi e 2 punti sulla patente dopo il contatto con Pierre Gasly. La superlicenza vanta un totale di 12 punti totali e il danese ne aveva già persi tre in Arabia Saudita, due in Cina e cinque a Monaco. F1 GPlaperildiSportFace.