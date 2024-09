Babygirl è il thriller erotico che non ci si aspetta perché non è un thriller erotico

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 1 settembre 2024) Quella diè la storia di una CEO di un’importante azienda di consegna automatizzata che, in mezzo ai “robot”, ha riscoperto i piaceri della carne grazie a un giovane stagista. Anzi, scoperto, visto che in diciannove anni sembra non aver mai avuto un orgasmo con suo marito. La protagonista è Nicole Kidman e il giovane di cui si invaghisce è interpretato dal talentoso Harris Dickinson, già visto al fianco di Ralph Fiennes nel prequel The King's Man - Le origini, sulla nave dei ricchi di Ruben Östlund in Triangle of Sadness e più recentemente come fratello wrestler di Zac Efron e Jeremy Allen White nella tragica storia di famiglia The Iron Claw. Il terzo incomodo, in questo caso il coniuge, è Antonio Banderas, regista teatrale dall’into pizzetto bianco e la solita affascinante inflessione latina nella voce.