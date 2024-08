Tragedia a Cologna Spiaggia | muore a 29 anni dopo una caduta in monopattino

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 31 agosto 2024) Teramo - Bruno Camillotti, giovane imprenditore di 29e titolare dello stabilimento balneare "Bagni Bruno" a, è deceduto ieri all'ospedale Mazzini di Teramo, a dieci giorni dallainche gli aveva causato gravi lesioni alla testa. L'incidente era avvenuto lungo via Defense, dove Camillotti aveva perso il controllo del, battendo violentemente la testa.il ricovero in Rianimazione, le condizioni di Camillotti si erano aggravate a causa di complicazioni cardiache, che hanno reso necessario il trasferimento in Rianimazione cardiochirurgica. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane imprenditore non è riuscito a superare le conseguenze del grave trauma. Non è stata disposta l'autopsia. Fino a ieri sera, non erano stati ancora fissati i funerali. leggi tutto