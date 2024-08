Si toglie la vita alla Pulce Aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Un uomo di 54 anni di origine marocchina, detenuto nel carcere di Reggio Emilia per un cumulo di pena per furti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, si è tolto lanella serata di giovedì nella sua cella. Si tratta del settimo caso dicarcerario in Emilia Romagna e il 67° in Italia dall’inizio dell’anno. Stando alle prime testimonianze raccolte il detenuto – padre di due figli – non avrebbe mai avuto problemi disciplinari, né con gli altri detenuti. Anzi, era molto conosciuto tra carcerati e secondini, anche perché faceva il cuoco nelle cucine del penitenziario e gli rimaneva più o meno un altro anno di reclusione da scontare. La ricostruzione. Il 54enne si trovava da poche ore da solo (ma non in regime di isolamento), dopo essere stato diviso dal detenuto con cui condivideva la cella in seguito a un’accesa lite.