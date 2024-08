Ramsdale si unisce al Southampton con un contratto di quattro anni dall’Arsenal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

La carriera di Aaronall'Arsenal è finita: il 26enne è ufficialmente passato alil giorno della scadenza. Il nazionale inglese ha firmato unquadriennale con i Saints e torna sulla costa meridionale., ex difensore del Bournemouth, costerà aluna cifra iniziale di 18 milioni di sterline, che salirà a 25 milioni di sterline in aggiunte. Ha fatto parte della squadra inglese di Gareth Southgate per Euro 2024 e ha collezionato cinque presenze con la nazionale, oltre ad aver collezionato 89 presenze con l'Arsenal. Parlando per la prima volta da Saint, ha detto: "Sono assolutamente felice. Il modo in cui il manager vuole giocare, il modo in cui era quando gli ho parlato, era semplicemente pieno di tanto entusiasmo.