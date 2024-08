LIVE Musetti-Nakashima 2-6 6-3 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro fa iniziare un 2 su 3!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Clamoroso lungolinea di dritto del2-6, 6-3! Chiude con la bordata lungoriga di dritto, un parziale d’autore per lui. Rivedetevi il punto del 4-2, 30-30! 40-15 In corridoio il dritto in cross di. 40-0 Prima slice a segno! 30-0 Contropiede di dritto a segno! 15-0 Poteva fare meglio con il passante di rovescio l’americano. 5-3 Con la prima. 40-30 Bravo a chiudere a rete l’USA. 30-30 Interpreta alla grande riavvicinandosi con il lungoriga di rovescio, ne esce un errore di dritto di! 30-15 Risposta vincente! 30-0 Recupero largo sullo stretto del mago. 15-0 Prima vincente. 5-2 Con un’altra magia vicino alla rete, volèe profondissima, passante dilargo.