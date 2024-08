Kaos dove è stata girata la serie Netflix | le location tra Italia e Spagna

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 31 agosto 2024), la nuovaa tema mitologico appena arrivata suinalla Reggia di Caserta, a Villa d’Este a Tivoli, ma anche in, tra Malaga, Marbella, Almeria e altre località suggestive. Altre scene invece, sono state girate a Londra, in studio. Partiamo innanzitutto dallene: la Reggia di Caserta, voluta dal Re di Napoli e di Sicilia Carlo di Borbone come residenza reale e progettata dall’architetto Luigi Vanvitelli. Inaugurata nel 1774 la Reggia accoglie circa un milione di visitatori all’anno e negli anni passati ha ospitato le riprese di numerosi film di produzioni internazionali, come Mission: Impossible III, Star Wars: Episodio I e II, ma anche Angeli e Demoni. Come scrive CasertaNews la direzione della Reggia si era detta onorata di “far conoscere la magia di questi luoghi”.