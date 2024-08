Italiano o no quel balordo di Sangare ci mostra un' amara verità

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) Ce l'abbiamo il coraggio di dire come stanno davvero le cose? Forse sì dopo l'omicidio di Sharon Verzeni e l'esito dell'inchiesta di carabinieri e Procura della Repubblica. Già, perché le cose stanno più o meno così: l'Italia è piena di balordi, la gran parte dei quali sono immigrati illegali o cittadini italiani con origine familiare in Nordafrica o Medioriente. È sgradevole metterla in questi termini? Contrasta con un sentimento, tanto nobile quanto approssimativo, di negare le differenze a tutti i costi? Contraddice la tendenza dilagante ad usare lo strumento del politicamente corretto per descrivere tutto ciò che accade intorno a noi, in particolare quando è sgradevole o, addirittura, delittuoso? Certo che sì.