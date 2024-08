I testimoni marocchini ne sono un esempio Sharon e Sangare Vannacci fa impazzire il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) E mentre la sinistra attacca il Vicepremier Matteo Salvini per le sue dichiarazioni in merito all'italianità di Moussa, a tornare sul caso diVerzeni è il generale ed eurodeputato Robertoche, dopo gli sviluppi e i dettagli emersi sul caso ha voluto esprimere la sua opinione sui cittadini di origini marocchine che hanno fornito un significativo aiuto agli inquirenti nelle indagini. "Questi due giovani, di origini marocchine ma cresciuti in Italia e divenuti cittadini italiani in età adulta incarnano perfettamente i valori di un'immigrazione che segue i canali legali e che, proprio per questo, si traduce in un'integrazione positiva e costruttiva", ha sottolineato all'Adnkronos il generale