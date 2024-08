Dal caso Durov alla censura di Povia | Travaglio va all’attacco

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono diverse le vicende che in questi ultimi giorni stanno facendo molto discutere. Edice la sua in lunga intervista a ‘La Verità’ È stata una settimana ricca di temi e di questioni che hanno provocato diverse polemiche. A partire dall’ormai famoso arresto di, Ceo di Telegram. L’imprenditore russo, ma ormai dal 2021 naturalizzato francese, è in carcere nel Paese transalpino dopo l’arresto avvenuto a Parigi. Le accuse nei suoi confronti sono diverse. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’assenza di moderatori ha consentito molte attività illegali sulla sua applicazione e questo ha portato le autorità locali ad emettere un mandato di custodia cautelare nei suoi confronti. Marco(Ansa) – cityrumors.itUna decisione che ha procurato diverse polemiche e tensioni tra Russia e Francia.