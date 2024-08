Bisoli Il bicchiere è mezzo pieno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) È un Pierpaolosereno quello che si appresta ad affrontare il Cittadella. "A Frosinone abbiamo disputato la più bella partita da quando sono su questa panchina, stagione passata compresa. Ho visto per la prima volta la squadra che voglio, quella che in difesa non concede nulla se non un tiro. Nel primo non sono arrivati neppure al cross. Questa nuova disposizione è come un vestito che fin dal primo momento che lo metti ti sta bene. Penso che il sistema di gioco visto a Frosinone sarà riproposto contro il Cittadella. Per quanto riguarda gli interpreti dovrò considerare che questa è la terza partita in una settimana, tenuto conto che ci sono giocatori ancora lontani dalla loro condizione ottimale. Ho letto che ilvuoto, no, il, perché in tre giornate la squadra ha sempre fatto gol, anche se ne ha puntualmente presi.