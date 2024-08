Riflessioni su uguaglianza e ricchezza a partire da Warren Buffett 94 anni domani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024), 94, è solo “il sesto uomo più ricco al mondo”. (Devo supporre che fra le persone più ricche al mondo non ci siano donne). E’ un finanziere, cioè, se capisco bene, uno per il quale non c’è differenza fra il petrolio e la Coca Cola, dal momento che ambedue procurano soldi. Però il petrolio non si beve.beve 5 lattine di Coca Cola al giorno, e altrettante confezioni di patatine fritte, e si dichiara felice. E’ brillante e spiritoso: le riunioni annuali degli azionisti si sono guadagnate il nome di Woodstock del capitalismo. Il suo patrimonio, dice Forbes, ammonta a 146 miliardi di dollari. Ieri tutti i giornali del mondo riferivano il risultato della sua holding, Berkshire Hathaway, che ha superato i 1.000 (mille) miliardi di capitalizzazione di mercato. Credo di non sapere esattamente che cosa vuol dire, e non m’importa.