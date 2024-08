Il grande motocross a Castiglione del Lago

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Esaurita la pausa estiva, il campionato italianoPrestige riparte dadel. Domani e domenica, sul circuito internazionale Vinicio Rosadi di Gioiella, si disputerà la quinta e penultima prova del tricolore MX1-MX2, oltre alla gara finale della Rookies Cup 125. Il moto club Trasimeno, storico gestore dell’impianto, ha effettuato, grazie al supporto del comune di, ingenti interventi di manutenzione; i piloti, le squadre e il pubblico troveranno una pista rinnovata sia nel tracciato, ulteriormente aggiornato ed adeguato alle esigenze delattuale, sia nelle strutture. In particolare, sono stati inaugurati, nel paddock, i nuovi bagni, dotati di tutti i servizi. Lo scenario è dunque quello giusto per dare il via alla volata finale per i titoli di un campionato 2024 destinato a essere ricordato a lungo per la bellezza delle sue gare.